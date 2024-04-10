Денис Попов – об игре «Реала» с «Манчестер Сити»: «Один из лучших матчей вообще за время Лиги чемпионов»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил результативную ничью в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3).

- Сумасшедший матч. Однозначно лучший в этом сезоне и один из самых лучших, наверно, вообще за время Лиги чемпионов. С обилием забитых мячей, с постоянной интригой по ходу игры. Очень классный матч во всех отношениях.

Шансы команд остались ровно такими же, 50 на 50. В первом тайме «Сити» забил, потом Реал» дважды. Во втором тайме «Сити» забил два, а «Реал» сравнял и в конце доминировал. Я думаю, здесь ещё ничего не ясно. Тем интересней будет ответного матча дождаться.

Единственное, что можно сказать, это скрытый финал. Остальные команды на сегодняшний день не показывают такой футбол. Надо отдать должное «Реалу» и «Манчестер Сити». Жалко, что они встретились в четвертьфинале. Кто пройдёт дальше, у того большие шансы стать обладателем трофея Лиги чемпионов, – спрогнозировал Попов.

Ответный матч состоится через неделю, 17 апреля.