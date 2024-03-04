Агент отреагировал на информацию о возможном трансфере Кайо в «Гремио»

Витор Гарбуйо де Алмейда, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе игрока из клуба.

Ранее журналист Калиэль Дорнельс сообщил, что Кайо может перебраться из «Краснодара» в «Гремио» в зимнее трансферное окно, которое открыто в Бразилии до 7 марта.

— С нами никто не связывался по поводу Кайо, на данный момент нет никакой информации об этом, — заявил агент.

В текущем сезоне 28-летний бразилец принял участие в семи матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до середины этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.