Стипиди: «Непонятно, почему на матч «Краснодара» назначили питерца Казарцева»

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым возмутился назначением на матч 20-го тура РПЛ «Ростов» – «Краснодар» (2:1) арбитра Василия Казарцева из Санкт-Петербурга.

- Не хочу ни в чём обвинять арбитра – вы сами знаете, я за них всегда стою. Но те люди, которые назначали на матч «Ростов» – «Краснодар» судью из Питера, наверно, могли бы подумать, что не нужно так делать. Много же судей московских и с периферии. И даже если уж назначаете питерского арбитра на матч «Краснодара», то он должен быть хотя бы уровня Безбородова или Левникова.

Казарцев – арбитр, который ходит по лезвию ножа. Его то снимают, то восстанавливают. Я считаю, у него низкий уровень. А его ставят на такую игру – на дерби южное. Ещё раз: я не обвиняю его. Но профессиональным языком скажу: если в первом тайме показывается столько жёлтых, то и слепому понятно, что дальше будет красная. И она была дана именно Олесугуну. Футболист, конечно, тоже виноват там.

Я не обвиняю Казарцева в предвзятости, только говорю, что он слабый арбитр. Самое интересное, что раньше возникали вопросы, когда московских арбитров назначали на игры «Спартака» или ЦСКА с «Зенитом». А здесь никто не задавался вопросом, почему питерец был назначен на матч «Краснодара». Непонятно, – заключил Стипиди.

Проиграв «Ростову», «Краснодар» опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата России.