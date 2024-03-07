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​Жоазиньо пожелал «Краснодару» стать чемпионом

07 Марта 2024 • 13:07 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
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08.03 18:30

Бывший футболист «Краснодара» Жоазиньо высказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне Премьер-лиги.

«Хорошо, что есть интрига в этом сезоне. Долго играл за «Краснодар», конечно, болею за команду! Очень хочется, чтобы в этом сезоне команда стала чемпионом! Надеюсь на это!» - цитирует Жоазиньо «Спорт-Экспресс».

Жоазиньо выступал за «Краснодар» в 2011-2018 годах. За этот период футболист провёл 217 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 39 голов и 60 голевых передач на партнёров.

«Краснодар» после девятнадцати туров имеет 39 очков в своём активе. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоазиньо

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