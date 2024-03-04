«Зенит» или «Краснодар»? Игнатьев назвал фаворита на чемпионство в РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в РПЛ. Напомним, в настоящий момент «Краснодар» опережает петербургский «Зенит» на два очка в турнирной таблице.

«Если у «Краснодара» хватит внутренних ресурсов и нервов, то они вполне могут стать чемпионами. Но при этом в противостоянии я все же выберу «Зенит», – цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

В последнем туре Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью. «Сине-бело-голубые» разошлись миром с московским «Спартаком», а «быки» не смогли справиться с казанским «Рубином».