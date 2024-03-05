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Агент — о возможном выкупе Сако: «Ростов» над этим работает»

05 Марта 2024 • 20:41 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, отреагировал на информацию о возможном полноценном трансфере своего клиента в стан «жёлто-синих».

Напомним, на данный момент 27-летний футболист выступает за «Ростов» на правах аренды.

«На данный момент я ничего не могу подтвердить, но «Ростов» над этим работает. Пока ничего не сделано, ждем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Ростов» планирует выкупить Сако у болгарской «Арды» за 500 тысяч евро.

В составе дончан Сако провел один матч в рамках Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

«Ростов» хочет досрочно выкупить Сако

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