Агент — о возможном выкупе Сако: «Ростов» над этим работает»

Нассер Диалло, агент защитника «Ростова» Умара Сако, отреагировал на информацию о возможном полноценном трансфере своего клиента в стан «жёлто-синих».

Напомним, на данный момент 27-летний футболист выступает за «Ростов» на правах аренды.

«На данный момент я ничего не могу подтвердить, но «Ростов» над этим работает. Пока ничего не сделано, ждем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Ростов» планирует выкупить Сако у болгарской «Арды» за 500 тысяч евро.

В составе дончан Сако провел один матч в рамках Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.