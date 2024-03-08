Ивич заявил, что «Краснодар» вдесятером играл лучше «Ростова»

«Краснодар» вдесятером смотрелся лучше «Ростова». Такое мнение по окончании матча высказал главный тренер «быков» Владимир Ивич.

Встреча между двумя южными командами прошла в рамках 20-го тура чемпионата России и завершилась победой донского коллектива со счётом 2:1.

- Во втором тайме, когда нас осталось 10, мы были лучше соперника, создавали моменты, забивали. Конечно, пропустили после ошибки, это происходит не в первый раз. Над этим нужно работать и идти дальше, - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» имеет в своём активе 39 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. В случае, если завтра идущий вторым «Зенит» на выезде сможет победить «Урал», то подопечные Сергея Семака поднимутся на первую строчку.