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Игнатьев: «Мне кажется, в матче с «Ростовом» «Краснодар» проснётся»

08 Марта 2024 • 13:47 Комментировать
Ростов
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Краснодар
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Через 4 ч. 19 мин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Краснодар», возглавляющий сейчас турнирную таблицу, сыграет с «Ростовом».

По мнению специалиста, в предстоящей встрече «быки» выйдут на поле с особой мотивацией и постараются добиться положительного результата.

«Тренерский штаб делает всё возможное, чтобы встряхнуть команду и настроить на нужное русло. Отдаю предпочтение «Краснодару». Мне кажется, «Краснодар» проснётся в этом туре», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 марта. Начало — в 18:30 по московскому времени.

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