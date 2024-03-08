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«Ростов» и «Краснодар» огласили составы на южное дерби, Кордоба и Роналдо – в старте

08 Марта 2024 • 17:36 Комментировать
Ростов
0:0
Краснодар
1 2.80 X 3.30 2 2.65
1-й тайм

Вечером пятницы в рамках 20 тура встречаются два южных представителя Российской премьер-лиги – «Ростов» и «Краснодар». Менее чем за час до встречи коллективы огласили свои составы на грядущую игру, они выглядят следующим образом:

«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов (к), Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.

«Краснодар»: Сафонов (к), Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Ленини, Черников, Батчи, Са, Олусегун, Кордоба.

Напомним, что в 19 туре «Ростов» уверенно обыграл дома «Крылья Советов» (2:0), а «быки» дома поделили очки с «Рубином» (1:1).

Следить за всеми событиями игры можно в текстовой трансляции, которую проведёт наш портал.


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Евро-Футбол.Ру,
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