Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» потерял Сперцяна на один матч

02 Марта 2024 • 18:32 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

В субботу «Краснодар» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Рубина». По ходу второго тайма атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян получил жёлтую карточку. Для Сперцяна это четвёртое предупреждение в текущем чемпионате. Теперь 23-летний футболист должен отбыть дисквалификацию.

Матч между «Краснодаром» и «Рубином» завершился вничью со счётом 1:1. Уже через несколько часов «Зенит» может догнать «Краснодар» по очкам – это произойдёт в случае победы питерцев над «Спартаком».

В следующем туре «Краснодар» будет играть против «Ростова» на выезде. Южное дерби состоится в пятницу, 8 марта. Сперцян этот матч пропустит. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян

Новости по матчу

Сегодня, 02 Марта
14:18
Агент: Голенков пока не в оптимальной форме
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема Ибрагимович: «Получил предложение, от которого не отказываются» Какие английские клубы ждать в «новой» Лиге чемпионов
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1
1
1.52 4.20 5.60
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Рубин Рубин
1
1
1.58 3.75 5.60
Видео
4 мин
Ахмат Ахмат
Урал Урал
0
0
2.08 3.40 3.25
Видео
02.03.24 в 19:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.56 4.60 5.80
Видео
03.03.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Факел Факел
2.27 3.00 3.25
Видео
03.03.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.41 3.70 2.90
Видео
03.03.24 в 19:00
Балтика Балтика
Сочи Сочи
2.42 3.15 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:58 · Россия. Премьер-лига
Хуниор Алонсо: «Конечно, будем смотреть матч «Зенита»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Арсен Адамов: «Интерес «Зенита»? Нет, только «Наполи» интересовался»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Голенков рассказал, почему не стал праздновать гол «Крыльям Советов»
18:38 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» станет лидером РПЛ, если обыграет «Спартак»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Угальде дебютирует за «Спартак» в матче с «Зенитом»
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» потерял Сперцяна на один матч
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:27 · Россия. Премьер-лига
Михайлов — о матче «Зенит» - «Спартак»: «Это самый главный матч в сезоне»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Угальде и Соболев – в основе «Спартака» на матч с «Зенитом»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» объявил состав на битву со «Спартаком»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Не думаю, что потеря Промеса снизила шансы «Спартака» в дерби с «Зенитом»
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Салихова возмущена: «А тем ли мы оставили «Спартак»?
17:40 · Россия. Премьер-лига
Каррера — о решении Абаскаля: «Я бы был с командой до последней секунды»
17:32 · Россия. Премьер-лига
Матиас Перес — о голе ЦСКА: «Этот мяч не самый красивый в моей карьере»
Все новости
Рекомендуем