«Краснодар» потерял Сперцяна на один матч

В субботу «Краснодар» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Рубина». По ходу второго тайма атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян получил жёлтую карточку. Для Сперцяна это четвёртое предупреждение в текущем чемпионате. Теперь 23-летний футболист должен отбыть дисквалификацию.

Матч между «Краснодаром» и «Рубином» завершился вничью со счётом 1:1. Уже через несколько часов «Зенит» может догнать «Краснодар» по очкам – это произойдёт в случае победы питерцев над «Спартаком».

В следующем туре «Краснодар» будет играть против «Ростова» на выезде. Южное дерби состоится в пятницу, 8 марта. Сперцян этот матч пропустит.