Аршавин: «Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки»

В минувшие выходные «Краснодар» серьёзно усложнил себе жизнь. Южане проиграли ещё одному клубу с юга России, «Ростову» (1:2) и уступили первую строчку чемпионата России действующему чемпиону – «Зениту». Теперь у «быков» 39 очков, а у питерцев при равном количестве матчей – 40.

Андрей Аршавин, бывший лидер «Зенита» и сборной России уверен, что «Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки из-за неудач на старте весенней части сезона.

«Краснодар» не выбыл из чемпионской гонки, впереди еще много игр. У команд маленькая разница очков, всё может быть иначе. На чемпионство сейчас три претендента: «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», - говорит Андрей телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что в следующем, 21 туре «Краснодару» предстоит сыграть с очень непростым соперником в гостях – московским «Локомотивом».