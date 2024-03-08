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Тарханов считает, что шансы «Ростова» и «Краснодара» равны

08 Марта 2024 • 14:33 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
1 2.80 X 3.30 2 2.65
Через 2 ч. 50 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, предстоящая встреча получится непростой для обеих команд, поэтому соперники имеют равные шансы добиться успеха.  

«Для «Краснодара» это будет сложный матч, всё-таки «Ростов» стабильно набирает очки дома. Но «Краснодар» лидер чемпионата, они будут играть с позиции силы. Как ни крути, но это дерби. Шансы 50 на 50», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 марта, на домашней арене «жёлто-синих». Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. 

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