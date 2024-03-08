Тарханов считает, что шансы «Ростова» и «Краснодара» равны

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, предстоящая встреча получится непростой для обеих команд, поэтому соперники имеют равные шансы добиться успеха.

«Для «Краснодара» это будет сложный матч, всё-таки «Ростов» стабильно набирает очки дома. Но «Краснодар» лидер чемпионата, они будут играть с позиции силы. Как ни крути, но это дерби. Шансы 50 на 50», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 марта, на домашней арене «жёлто-синих». Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.