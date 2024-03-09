После рестарта РПЛ «Краснодар» пропустил столько же, сколько после 10 стартовых туров чемпионата России

8 марта «Ростов» на домашней арене победил «Краснодар» со счётом 2:1.

Команда под руководством Владимира Ивича в 19-м туре сыграла вничью с «Рубином» (1:1). Интересно, что «Краснодар» пропустил уже три мяча после возобновления чемпионата.

А в стартовых 10 турах Премьер-лиги «быки» пропустили только три мяча. На дистанции «Краснодар» попускал только от «Динамо» (3:1, 1-й тур), «Локомотива» (1:1, 5-й тур) и от «Ахмата» (1:1, 8-й тур).

«Краснодар» всё равно лидирует в турнирной таблице РПЛ, у команды 39 очков. «Зенит», 9 марта, на выезде сыграет против «Урала». В случае победы команда Сергея Семака возглавит турнирную таблицу.