Глебов — о победе над «Краснодаром»: «Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов дал комментарий после победы своей команды над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Всё проходило так, как мы и ожидали, как готовились. Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства. Психологически тяжело далась концовка. Наверное, это наша проблема, что мы хотели очень забить», - цитирует игрока сборной России издание «РБ Спорт».

Напомним, что в этой встрече дубль оформил Мохаммад Мохеби. У краснодарцев отличился Джон Кордоба.

После этой игры коллектив Валерия Карпина с 27 очками находится на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ.

Что касается подопечных Владимира Илича, то они продолжают лидировать в первенстве страны, заработав 39 баллов.