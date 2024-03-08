Агент Кастаньо: «Кевин готов играть с «Ростовом»

Фелипе Аранго, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, сообщил, что его клиент готов принять участие в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова».

Напомним, предыдущую игру «быков» в чемпионате России против «Рубина» (1:1) колумбийский футболист провёл на скамейке запасных.

«Кевин готов играть, он в полном порядке», — цитирует Аранго «РБ Спорт».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» минувшей зимой из клуба «Крус Асуль» за 7,3 миллионов евро.

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 марта. Начало — в 18:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая второй «Зенит» на два очка.