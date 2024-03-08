Карпин: «Сако может получить постоянное место в основе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Впереди южное дерби или южное класико, как его теперь называют, матч с повышенными ожиданиям от его исхода у болельщиков. Имеет он для футболистов особое значение, или это игра, как и все?

- Не думаю, что прямо совсем «как и все», но понятно, что отношение чуть другое, начиная от болельщиков и заканчивая футболистами по сравнению даже с игрой с «Крыльями Советов». Потому что да, называется южное дерби. Все, естественно, понимают, газеты читают, наверное, даже интернет, потому что газеты уже не читают.

- Стартовый состав такой же, как и на матч с «Крыльями Советов». Но стоит обратить внимание, что в паре с Осипенко выходит Сако, при том, что Мелёхин доступен и дисквалификацию отбыл. Умар Сако теперь постоянный партнер Осипенко на этой позиции, либо выбор обусловлен чем-то другим?

- Постоянный? Посмотрим. Будет играть так же, как играл против «Крыльев Советов», может быть, будет постоянным. Ни у кого здесь не гарантированно место, но человек сыграл хорошо, команда на ноль сыграла, так что от добра добра не ищут. Победный состав не меняют.

- Матч первого круга запомнился всем и был противоречивым для «Ростова» с точки зрения игры и результата. Как не допустить ошибок сегодня?

- Содержательный? Не сказал бы, что противоречивым был первый или второй тайм. По содержанию они как раз были одинаковы. По результату - нет, не такой успешный, как первый. Естественно, концентрацией. Один сами в свои забили после углового, второй - после аута. Расслабились. А третий из вне игры. Так что здесь можно говорить про результат, про содержание говорить не надо, оно было и в первом, и во втором тайме достаточно качественно.

- Вышла очередная короткометражка с вашим участием и Виктора Савельича. Хотелось бы ваши ощущения от съемок узнать. Насколько это вам интересно, как к этому относитесь?

- Никак, не интересно. Решили так сделать. Если кому-то понравилось, многим понравилось, слава богу.

- А историю того фото помните? Где и когда оно было сделано?

- По-моему, это было в «Лужниках» после какой-то игры сборной. Не помню.