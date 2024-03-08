Полузащитник «Краснодара» высказался о судействе в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не считает, что удаление в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом» повлияло на итоговое поражение.

- Не считаю, что мы из-за этого проиграли. Казарцев судил плохо, но судил бы так в обе стороны, а не в одну... Микромоменты отдавались «Ростову». Не скидываю на это причину, проиграли по своей вине, - приводит слова Кривцова «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Ростовом» и «Краснодара» завершилась победой команды Валерия Карпина со счётом 2:1. На 49-й минуте главный судья встречи Василий Казарцев при счёте 1:0 в пользу «Ростова» удалил с поля форварда «Краснодара» Олакунле Олусегуна, а спустя три минуты «быки» пропустили второй гол.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 20 матчей 39 очков. Однако у идущего на вторым месте «Зенита» есть матч в запасе - завтра подопечные Сергея Семака сыграют на выезде против "Урала". В случае победы «Зенит» возглавит таблицу.