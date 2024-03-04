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Дьяков: «Всё зависит от самого «Краснодара»

04 Марта 2024 • 16:01 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился комментарием о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство.

«Сейчас все зависит от самого «Краснодара», им приятно будет, если «Зенит» будет терять очки. Но в первую очередь им надо думать о своих результатах», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Как отметил эксперт, если «Краснодар» будет побеждать, то им не придется смотреть на результаты «Зенита».

Напомним, в 19-м туре чемпионата России и «Краснодар», и «Зенит» потеряли очки, сыграв в своих матчах вничью.  На данный момент отрыв лидирующего «Краснодара» от «сине-бело-голубых» составляет два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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