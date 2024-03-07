Агент: Мелёхин рвётся в бой

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, ответил на вопрос о текущем состоянии своего подопечного.

Напомним, 20-летний футболист пропустил минувшую игру «Ростова» против «Крыльев Советов» (2:0) из-за дисквалификации.

«Витя готов играть. Он все сборы отработал от звонка до звонка, чувствует себя прекрасно, находится сейчас в оптимальных кондициях», — цитирует Мелёхина «РБ Спорт».

В текущей кампании защитник принял участие в 19 встречах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Завтра, 8 марта, «Ростов» примет у себя дома «Краснодар» в рамках 20-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 18:30 по мск.