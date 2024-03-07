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Деменко считает, что «Краснодару» будет тяжёло в матче с «Ростовом»

07 Марта 2024 • 14:09 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
1 2.80 X 3.30 2 2.55
08.03 18:30

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался о предстоящем матче между «Ростовом» и «Краснодаром».

Деменко считает, что никто не ожидал потерю очков «Краснодара» в игре с «Рубином», а «Ростов», в свою очередь, очень уверенно одолел «Крылья Советов».

«Будет тяжелый матч для «Краснодара», но, надеюсь, команда справится и обыграет «Ростов». В таких матчах неизвестно, в какую сторону развернется игра», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

По мнению эксперта, все будет зависеть от того, кто откроет счет в этом поединке.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится в пятницу, 8 марта. Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

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