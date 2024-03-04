Агент Глебова высказался о возможном переходе игрока «Ростова» в «Спартак»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

По словам агента, если «Спартак» пожелает подписать Глебова, то обратится с этим вопросом к «Ростову», который затем должен будет оповестить футболиста.

«Ни мне, ни ему (Глебову), скажем так, ничего сверху не доносилось в это зимнее трансферное окно, хотя, как обычно, слухов и сплетен было много. Но мы к этому уже привыкли, Данил спокойно выполняет свою работу», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глебов провёл за «Ростов» 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.