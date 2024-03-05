Нападающий Олакунле Олусегун подписал новый контракт с «Краснодаром». Как сообщает пресс-служба клуба, новый трудовой договор 21-летнего нигерийца рассчитан до середины 2028 года. Предыдущее соглашение истекало двумя годами ранее.

Всего за первую команду «Краснодара» Олусегун провёл 62 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт девять голов и восемь результативных передач на партнёров.

«Краснодар» после девятнадцати туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла (39 против 37).