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​«Краснодар» объявил о продлении контракта с Олусегуном официально

05 Марта 2024 • 16:45 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Нападающий Олакунле Олусегун подписал новый контракт с «Краснодаром». Как сообщает пресс-служба клуба, новый трудовой договор 21-летнего нигерийца рассчитан до середины 2028 года. Предыдущее соглашение истекало двумя годами ранее.

Всего за первую команду «Краснодара» Олусегун провёл 62 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт девять голов и восемь результативных передач на партнёров.

«Краснодар» после девятнадцати туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла (39 против 37).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олакунле Олусегун

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