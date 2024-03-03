Дьяков: «Из-за отсутствия Кордобы «Краснодар» более уязвим и не так хорош»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о значимости нападающего Джона Кордобы для «Краснодара».

Напомним, Кордоба не смог принять участие в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1) из-за дисквалификации.

«Кордоба подвёл команду, и из-за его отсутствия «Краснодар» более уязвим и не так хорош», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. На сегодняшний день «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Зенит» на два очка.