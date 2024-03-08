Кордоба вернул «Краснодар» в игру с «Ростовом»

Южное дерби в 20-м туре Премьер-лиги остаётся интригующим. «Ростов» добился задела в два гола в игре с «Краснодаром» благодаря дублю Мохаммада Мохебби, который отличился по разу в каждом тайме. На 66-й минуте Джон Кордоба сделал счет 2:1. После подачи с левого фланга от Михайло Баньяца на линии вратарской форвард перепрыгнул Умара Сако и прицельно пробил рикошетом от газона.

При таком счете «Краснодар» остается лидером, но рискует упустить первое место, противник - девятый. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.