Ивич: «Никто нам не дал первое место в подарок, как подачку»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- «Краснодар» сегодня без Сперцяна, который пропускает из-за дисквалификации. Как команда будет нивелировать возможные последствия от его отсутствия на поле?

- Конечно же, Эдуард Сперцян очень важный для вас игрок. Но мы играем не только без Сперцяна, но и без других игроков. У нас команда, другие футболисты также ждут свой шанс и сегодня тоже покажут свою готовность.

- Сегодня возвращаются после дисквалификации Кордоба, Батчи, Черников, большое количество важных игроков. Как их присутствие на поле повлияет на игре команды по сравнению с предыдущим матчем?

- Конечно же, хорошо для каждого тренера и в том числе и для меня иметь как можно больше игроков в команде. Сегодня вернулись три игрока, которые не могли присутствовать на матче, они будут помогать нам. К сожалению, до сих пор нет с нами Кокшарова, но мы команда, игроки знают, что на поле должны выдавать максимум, чтобы помочь нашей команде. Это наша философия, мы так работаем и играем.

- В чемпионской гонке для «Краснодара» каждый матч как финал. Как это влияет на ментальное состояние команды? Больше мотивирует или наоборот давит?

- Конечно, и то, и другое. И давление получается, и мотивацию мы чувствуем. Мы находимся на месте, до которого мы добрались и доборолись, которого мы заслуживаем. Никто нам не дал его в подарок, как подачку. Мы боремся каждый матч и сейчас находимся на том месте после 19 туров, на котором мы заслуживаем. Но это футбол, ребята в моей команде сделали так, что мы сейчас находимся на этом месте. Давление? Конечно, в такой гонке за чемпионство хорошо его ощущать, потому что без него нельзя стать лучше.

- Сергей Петров сегодня не в заявке, он был заменен в начале предыдущего матча. Каково его состояние?

- Я забыл его упомянуть. Петров - очень важный для нас игрок, у него много работы и в прошлом, и сейчас, играя с нами. Конечно же, это неприятный момент ни для него, ни для нас, что он не может сейчас играть. Сейчас он проходит реабилитацию. Сколько она будет длиться, мы пока еще точно не знаем, но должно быть больше 2-3 недель. Но опять же скажу, что он очень важный для нас игрок и заслуживает уважение за ту работу, которую он проделал и делает. Я надеюсь, что он скоро будет готов снова с нами выйти на поле.