Мостовой назвал двух лучших форвардов РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших нападающих чемпионата России.

— Джон Кордоба — один из двух лучших нападающих лиги. Второй, наверное, Матео Кассьерра, — приводит слова Мостового Legalbet.

В нынешнем сезоне нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

На счету Матео Кассьерры 23 выхода на поле в футболке «Зенита», 15 забитых голов и пять оформленных ассистов.

После 19 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 39 очков. На второй позиции идет «Зенит», в копилке которого 37 баллов.