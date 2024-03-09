Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «Динамо» будет соперничать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Я и не считал команду Владимира Ивича претендентами на чемпионство. Ещё ранее я говорил, что «Краснодар» не будет соперничать с «Зенитом». Конкурентом «Зениту» будет московское «Динамо».

Да, в случае победы «Зенит» обойдёт «Краснодар», «быки» вроде рядом, но пока я не вижу, за счёт чего они смогут бороться за чемпионство. Прошло два тура и одно набранное очко, и матч с «Ростовом» далёк от чемпионской игры. В начале сезона команда поменяла стиль игры, но в первом круге это получалось, а после зимней паузы, видимо, соперники научились играть», — сказал Дьяков.