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Шикунов: Даже если «Краснодар» проиграет «Ростову», он останется в чемпионской гонке

07 Марта 2024 • 19:19 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
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Через 22 ч. 41 мин.

Известный функционер Александр Шикунов высказался о предстоящем матче между «Ростовом» и «Краснодаром».

«В этой игре нет фаворита. Не думаю, что «Ростов» станет препятствием для «Краснодара» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Специалист считает, что даже в случае поражения «Краснодар» останется в гонке за трофей, ведь играть еще много матчей.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» - «Краснодар» состоится завтра, 8 марта. Начало события запланировано на 18:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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