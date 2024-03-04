Агент Глебова: «Переход в Турцию стал бы шагом вперёд для Данила»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, сообщил, что ранее подписать 24-летнего футболиста пытались турецкие клубы.

По мнению Банатина, такой переход мог бы стать для Глебова шагом вперёд, поэтому переезд футболиста в Турцию вполне возможен.

«Считаю, что переход в Турцию, да как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, стал бы шагом вперёд. Если «Ростов» будет за переход в будущем, то мы рассмотрим такой вариант», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глебов провёл за «Ростов» 25 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 8 миллионов евро.