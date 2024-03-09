Ловчев подверг критике игру «Краснодара» после зимнего перерыва в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Краснодара» после зимнего перерыва в чемпионате России.

Коллектив Владимира Илича в последних двух матчах в РПЛ набрал лишь одно очко, уступив «Ростову» (1:2) и сыграв вничью с «Рубином» (1:1).

«Быки» продолжают лидировать в первенстве страны, однако в ближайшее время их может опередить петербургский «Зенит».

По мнению ветерана московского клуба, «Краснодар» не показывает чемпионского характера, так как не может перебороть своих соперников. Ловчев считает, что именно этих потерянных очков может не хватить краснодарцам для победы в РПЛ, передаёт «Матч ТВ».