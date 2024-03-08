Ивич ответил на высказывание Генича

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич ответил комментатору Константину Геничу.

«Быки» в матче 20-го тура РПЛ уступили в гостях «Ростову» (1:2). По окончании встречи Генич написал, что «Краснодар» не сможет бороться за чемпионство до тех пор, пока команда подстраивается под своих соперников, вместо того, чтобы отталкиваться от своей игры. Генич отметил, что это его личная оценка по первым двух матчам «быков» после возобновления чемпионата России.

Напомним, «Краснодар» в 19-м туре на своём поле упустил победу над казанским «Рубином».

- На самом деле он очень хорошо знает футбол. Может быть, он тренер?, - приводит слова Ивича «Чемпионат».

«Краснодар» в следующем туре РПЛ встретится с «Локомотивом» 31 марта.