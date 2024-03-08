Мохебби: «Первый гол получился очень хорошим»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Краснодар» Мохаммад Мохебби поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как оцените то, как команда действовала? Все ли получилось из того, что было задумано?

- В первую очередь это хорошая победа. Я помню, что в первом круге мы вели 2:0, в итоге проиграли 2:3. В итоге я хочу сказать большое спасибо наших болельщикам, которые пришли.

- Какой из ваших двух голов вам понравился больше?

- Я думаю, что первый получился очень хорошим. Потому что Щетинин отдал хорошую передачу, я принял мяч на грудь и следующим касанием с левой ноги забил.

- Кажется, что вы в хорошей форме, несмотря на то, что не проводили большую часть сборов с командой, будучи на Кубке Азии. Как себя ощущаете, как тот игровой тонус, полученный на том турнире, сказывается сейчас на вашей игре?

- На Кубке Азии мы играли каждые 2-3 дня, поэтому я мог устать только морально из-за поражения в матче с Катаром.