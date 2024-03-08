Карпин: Мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке

Наставнику «Ростова» Валерию Карпину неинтересно, кто является фаворитом в борьбе за золотые медали в нынешнем сезоне.

Об этом Карпин заявил по окончании встречи 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1. Почти весь второй тайм, напомним, «Краснодар» играл вдесятером.

- «Краснодар» может стать чемпионом. Почему бы и нет? Мне по барабану, кто фаворит в чемпионской гонке. Это не моё дело. Нам свои очки надо набрать, - приводит слова Карпина «Чемпионат».

«Краснодар» занимает первую строчку турнирной таблице чемпионата России после проведённых 20 матчей, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. Завтра «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с «Уралом». В случае победы команда Сергея Семака займёт за собой лидерство.

«Ростов» же находится на девятом месте в таблице. В следующем туре донский коллектив сыграет против «Динамо» в Москве 31 марта.