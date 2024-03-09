Ивич: Сперцян – наш самый креативный футболист

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич после поражения от «Ростова» прокомментировал отсутствие в матче армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Напомним, матч завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. 23-летний Сперцян не смог принять участие в этой игре из-за дисквалификации.

- Тяжело, когда команда остается без одного из лучших игроков. Сперцян- наш самый креативный футболист, - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» в 20 матчах набрал 39 очков и лидирует в турнирной таблице. В субботу, 9 марта «быки» могут уступить первое место «Зениту», который сыграет с «Уралом» на выезде. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

На счету Сперцяна в текущем розыгрыше РПЛ 19 матчей, восемь забитых голов и четыре результативные передачи. Его соглашение с клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.