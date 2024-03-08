Колосков: «Краснодар» может заштормить, если они потеряют очки в матче с «Ростовом»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между лидером турнирной таблицы «Краснодаром» и «Ростовом»,

Эксперт отметил, что после потери очков в матче прошлого тура против «Рубина» «Краснодару» больше нельзя ошибаться, иначе «быки» могут потерять лидерство в турнирной таблице.

«Думаю, подопечных Ивича может заштормить, если они потеряют очки в матче с «Ростовом. А дома ростовчане смотрятся очень неплохо», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 марта, на домашней арене «жёлто-синих». Начало — в 18:30 по московскому времени.