Фильцов назвал фаворита в матче «Ростова» и «Краснодара»

Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов поделился комментарием о предстоящем матче между кубанским клубом и «Ростовом».

По мнению эксперта, игра получится равной, ведь «Ростов» захочет развить победную серию, а «Краснодару» необходимо побеждать, чтобы не подпускать «Зенит».

«Для меня фаворит — «Краснодар», хотя на деле все-таки шансы будут равными. Я бы поставил на счет 2:1 в пользу «Краснодара», — приводит слова Фильцова Legalbet.

Встреча 20-го тура чемпионата России «Ростов» - «Краснодар» должна пройти в пятницу, 8 марта. Старт поединка запланирован на 18:30 по столичному времени.