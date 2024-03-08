Балахнин: «Второй матч подряд «Краснодар» выглядит неубедительно, а некоторые игроки просто отвратительно»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе команды Валерия Карпина над «Краснодаром», 2:1.

- Закономерна ли победа «Ростова»?

- Да, при всей неуверенности во втором тайме и при том, что команда отдала инициативу гостям, играя в большинстве. «Быки» пытались забить, им надо было что-то делать, и они навязали хозяевам свою игру даже в меньшинстве. Но «Ростов» смог с ней справиться. Он был хладнокровнее. Хотя было видно, что в конце команда подсела. Сил стало не хватать. Но это начало весеннего отрезка чемпионата. Такие вещи могут быть.

- Когда стало понятно, что «Ростов» не упустит победу, или до последнего это было неясно?

- Я не сомневался, что ростовчане не проиграют, хотя все-таки они заставили думать, что все может быть. Но особо опасных моментов у их ворот не было. Только подходы. Но они могли привести к голу из ничего.

- Чем обусловлена довольно уверенная игра «Ростова» в обороне, за исключением момента с голом Кордобы? Команда дома редко пропускает.

- Трудно сказать, но сегодня было явно видно, что «Краснодар» не готов к сезону. Это уже второй матч, и команда Ивича выглядит неубедительно. А некоторые футболисты - вообще отвратительно. Как Волков, например. Он толкает мяч, а сам стоит на месте. Это что-то.

- Как оцените удаление Олусегуна?

- Это один из немногих игроков «Краснодара», который неплохо выглядел функционально. Но он такой футболист, который все время играет на грани желтой карточки. Руки широко расставляет. Это полезный и опасный игрок для соперников. Его удаление подвело команду. Если бы не красная карточка, «Краснодар» в очередной раз мог бы вылезти из сложной ситуации.

- Отсутствие на поле Олусегуна сильно ощущалось?

- Я бы сказал, что отсутствие Сперцяна ощущалось больше. Не было мысли в игре, человека, который наладил бы передачи и мог действовать нестандартно. А так команда потеряла больше остроты и скорости.

- Как оцените рестарт сезона для «Ростова»?

- Положительно. Две победы – это хорошо. Но «Ростову» важнее найти свою игру, с которой он пойдет дальше, в следующий сезон. Важна стабильность.

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- Какие перспективы у «Краснодара»?

- Шансы на золото падают. Потеря очков уже во второй игре, причем заслуженно, вызывает вопросы. Да и за серебро будет непросто бороться, если «быки» будут так играть. Хотя сейчас будет длительный перерыв и можно все исправить.

- «Зенит» уже в этом туре обгонит «Краснодар»?

- С «Уралом» будет непростая игра, но я думаю, что питерцы не упустят своего шанса. Если они победят, то выйдут на чистое первое место.

Елена Григорьевская