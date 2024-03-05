Тренер «Ростова» Маслов рассказал, чем удивил Карпин

Наставник «Ростова» Александр Маслов поделился мнением о главном тренере южан Валерии Карпине.

«Чем удивлял? Феноменальной физической формой. Помню, играли на сборах наш тренерский штаб против штаба из «Кайрата». Георгич был лучшим, наклепал кучу голов», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что Карпин вернулся в ростовский клуб в 2022 году. Также он возглавляет сборную Россию, которая отстранена от международных соревнований под эгидами УЕФА и ФИФА.

Что касается «Ростова», то команда после 19 туров находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. Коллектив набрал 24 баллов.