«Ростов» хочет досрочно выкупить Сако

Защитник Умар Сако может на постоянной основе перебраться в «Ростов». Сейчас игрок выступает за донской коллектив на правах аренды.

По информации «Спорт-Экспресса», «Ростов» планирует воспользоваться опцией выкупа 27-летнего футболиста у болгарского клуба «Арда Кырджали». Сообщается, что сумма компенсации составит 500 тысяч евро.

Напомним, Сако присоединился к «Ростову» в январе. В составе «желто-синих» защитник провел один матч и не отметился голевыми действиями.

После 19 туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

8 марта подопечные Валерия Карпина примут на своем поле «Краснодар». Старт поединка 20-го тура РПЛ запланирован на 18:30 по мск.