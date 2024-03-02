Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: Голенков пока не в оптимальной форме

02 Марта 2024 • 14:18 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
08.03 18:30

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, высказался о текущей форме своего клиента.

«Находится ли Голенков в своей оптимальной форме? Я думаю, что нет. Он может лучше играть», — заявил агент «РБ Спорту».

Талаев отметил, что не знает, попадет ли Голенков в расширенный состав сборной России в этом году, ведь об этом должен думать главный тренер Валерий Карпин, который прекрасно знаком с возможностями нападающего.

В текущей кампании 24-летний Голенков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

На данный момент «Ростов» идет на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 19 турах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Егор Голенков Андрей Талаев ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан готов тренировать только три команды – известны их названия ​Зидан ведёт переговоры с суперклубом из АПЛ «Ливерпуль» - самый титулованный клуб Англии: команда Клоппа обогнала «Манчестер Юнайтед» ​Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы Бекхэм рассказал, куда отправится Месси после завершения карьеры Хаби Алонсо получил предложение от суперклуба АПЛ 5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону» Хаби Алонсо готов возглавить «Баварию», но есть проблема «Барселона» решила, кого хочет назначить главным тренером
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Стали известны последние новости по задержанию Промеса в ОАЭ Инсайдер Романо назвал два суперклуба для Хаби Алонсо ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае «Авангард» дома уверенно обыграл «Ладу» в первом матче плей-офф КХЛ Чесноков отреагировал на дисквалификацию Рублёва Рублёва дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу матча с Бубликом за оскорбление судьи Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
76 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
0
0
1.52 4.20 5.60
Видео
02.03.24 в 16:30
Краснодар Краснодар
Рубин Рубин
1.58 3.75 5.60
Видео
02.03.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Урал Урал
2.08 3.40 3.25
Видео
02.03.24 в 19:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.56 4.60 5.80
Видео
03.03.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Факел Факел
2.27 3.00 3.25
Видео
03.03.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.41 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Марта
15:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» остановил лидирующее «Динамо», одержав первую победу ровно за полгода
15:27 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Промес — легенда «Спартака»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» рассказали, где Абаскаль посмотрит матч с «Зенитом»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Без Кордобы: «Краснодар» назвал состав на матч РПЛ с «Рубином»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «Соболев вообще не замолкает!»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Давыдов прогнозирует ничью 2:2 в матче «Зенит» - «Спартак»
15:06 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков поделился ожиданиями от битвы «Зенита» со «Спартаком»
15:05 · Кубок России
«СКА-Хабаровск» проведёт ближайшие домашние матчи в Сочи
14:50 · Россия. Премьер-лига
Бабич: Если «Спартак» будет побеждать с Джикией, для меня не будет проблемой оставаться на скамейке
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Каррера оценил единственного новичка «Спартака»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Бабич: «У Абаскаля интересные идеи рисунка игры и построения атак»
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Утверждены даты стыковых матчей за места в РПЛ
14:30 · Россия. Премьер-лига
Быстров — о деле Промеса: «То, что там родственники говорят — понятное дело, за бабло»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Отсутствие Промеса не должно волновать «Зенит»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: Голенков пока не в оптимальной форме
Все новости
Рекомендуем