Агент: Голенков пока не в оптимальной форме

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, высказался о текущей форме своего клиента.

«Находится ли Голенков в своей оптимальной форме? Я думаю, что нет. Он может лучше играть», — заявил агент «РБ Спорту».

Талаев отметил, что не знает, попадет ли Голенков в расширенный состав сборной России в этом году, ведь об этом должен думать главный тренер Валерий Карпин, который прекрасно знаком с возможностями нападающего.

В текущей кампании 24-летний Голенков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

На данный момент «Ростов» идет на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 19 турах.