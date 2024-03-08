Кто сыграет в южном дерби «Ростов» – «Краснодар»: Ориентировочные составы на матч 20-го тура РПЛ

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы «Ростова» и «Краснодара» на очный матч 20-го тура чемпионата России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сако, Вахания, Щетинин, Глебов, Байрамян, Мохеби, Голенков, Роналдо.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Ленини, Черников, Баньяц, Олусегун, Кордоба, Батчи.

Наконец-то отбыл дисквалификацию Кордоба. Также в распоряжении Владимира Ивича в «Краснодаре» будут пропустившие предыдущий матч из-за перебора жёлтых карточек Черников и Батчи. Но появилась у «быков» другая проблема – теперь на один матч дисквалифицирован Сперцян.

Петров был заменён в первом тайме против «Рубина» из-за травмы. Под вопросом полный матч Кривцова. Перед игрой с казанским клубом сообщалось, что у него травма, но он вышел во втором тайме на замену, а в конце игры столкнулся головой с Вуячичем.

За «Ростов» не сыграют травмированные Уткин и Комличенко. Не выходили они и в прошлом туре против «Крыльев Советов». Валерий Карпин надеется увидеть их в строю в апреле.

Матч «Ростов» – «Краснодар» начнётся сегодня, 8 марта, в 18:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на «Ростов Арене». Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь. «Краснодару» необходима победа, чтобы сохранить себе первое место по итогам 20-го тура вне зависимости от результата «Зенита». «Ростов» идёт на десятом месте турнирной таблицы с 24 очками. У «Краснодара» 39 баллов.

Кирилл Иванцов