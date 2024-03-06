«Ростов» выкупил Сако за 350 тысяч евро

Защитник Умар Сако будет выступать за «Ростов» на постоянной основе.

Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, российский клуб активировал опцию выкупа 27-летнего футболиста у болгарского клуба «Арда Кырджали». По словам Карпова, за полноценный переход футболиста «Ростов» выплатит 350 тысяч евро. Также 150 тысяч евро будет выплачены за аренду игрока до конца сезона.

Футболист присоединился к команде Валерия Карпина зимой текущего года и принял участие в одном матче.

«Ростов» в 19 турах набрал 24 очка и идёт на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре донский коллектив на домашней арене примет «Краснодар». Матч пройдёт 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.