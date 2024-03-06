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«Ростов» выкупил Сако за 350 тысяч евро

06 Марта 2024 • 21:04 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
1 2.80 X 3.30 2 2.60
08.03 18:30

Защитник Умар Сако будет выступать за «Ростов» на постоянной основе.

Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, российский клуб активировал опцию выкупа 27-летнего футболиста у болгарского клуба «Арда Кырджали». По словам Карпова, за полноценный переход футболиста «Ростов» выплатит 350 тысяч евро. Также 150 тысяч евро будет выплачены за аренду игрока до конца сезона.

Футболист присоединился к команде Валерия Карпина зимой текущего года и принял участие в одном матче.

«Ростов» в 19 турах набрал 24 очка и идёт на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре донский коллектив на домашней арене примет «Краснодар». Матч пройдёт 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

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Ростов Иван Карпов трансферы футбола - лето 2024 Умар Сако ещё теги

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