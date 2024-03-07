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Жоаозиньо: Очень хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России

07 Марта 2024 • 20:32 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
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Через 21 ч. 10 мин.

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо, выступающий ныне за «Бразильенсе», поделился комментарием о борьбе «быков» за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Долго играл за «Краснодар», конечно, болею за команду! Очень хочется, чтобы в этом сезоне команда стала чемпионом!» — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Напомним, 35-летний футболист выступал за кубанский коллектив с 2011 по 2018 год.

На данный момент «Краснодар» возглавляет Российскую премьер-лигу, имея в своем активе 39 набранных очков после 19 сыгранных матчей. Отрыв «быков» от ближайшего преследователя составляет два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Жоаозиньо

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