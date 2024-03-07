Жоаозиньо: Очень хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо, выступающий ныне за «Бразильенсе», поделился комментарием о борьбе «быков» за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Долго играл за «Краснодар», конечно, болею за команду! Очень хочется, чтобы в этом сезоне команда стала чемпионом!» — приводит слова Жоаозиньо « Спорт-Экспресс ».

Напомним, 35-летний футболист выступал за кубанский коллектив с 2011 по 2018 год.

На данный момент «Краснодар» возглавляет Российскую премьер-лигу, имея в своем активе 39 набранных очков после 19 сыгранных матчей. Отрыв «быков» от ближайшего преследователя составляет два балла.