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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун удалён в матче с «Ростовом»

08 Марта 2024 • 19:54 Комментировать
Ростов
2:1
Краснодар
1 2.80 X 3.30 2 2.65
2-й тайм

В Ростове в рамках 20-го тура чемпионата России одноимённая команда встречается с «Краснодаром».

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. В начале второй половины встречи форвард гостей Олакунле Олусегун был удалён с поля после показанной арбитром Василием Казарцевым второй жёлтой карточки. Нигерийский футболист нарушил правила в борьбе с Хореном Байрамяном, ударив его рукой по лицу, в результате чего у последнего пошла кровь.

«Краснодар» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У идущего вторым «Зенита» завтра матч против «Урала» в Екатеринбурге. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.

 


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