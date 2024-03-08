Олусегун удалён в матче с «Ростовом»

В Ростове в рамках 20-го тура чемпионата России одноимённая команда встречается с «Краснодаром».

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. В начале второй половины встречи форвард гостей Олакунле Олусегун был удалён с поля после показанной арбитром Василием Казарцевым второй жёлтой карточки. Нигерийский футболист нарушил правила в борьбе с Хореном Байрамяном, ударив его рукой по лицу, в результате чего у последнего пошла кровь.

«Краснодар» в данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У идущего вторым «Зенита» завтра матч против «Урала» в Екатеринбурге. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.