Масалитин: Видно, что «Краснодару» тяжело, очки даются очень нелегко

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение «Краснодара» от «Ростова».

Встреча прошла в рамках 20-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 2:1 в пользу донской команды. Почти весь второй тайм «быки» играли в меньшинстве.

Масалитин, отвечая на вопрос о чемпионской гонке, призвал дождаться завтрашней игры «Зенита» с «Уралом» в Екатеринбурге.

- Надо дождаться пока, как сыграет «Зенит». Как «Динамо» еще сыграет. Только после этого тура можно будет говорить о том, чего и как. Но уже видно, что «Краснодару» тяжело. Очки даются очень нелегко, - приводит слова Масалитина «Газета.ру».

«Краснодар» все ещё остается лидером в таблице РПЛ, опережая команду Сергея Семака на два очка. У «Зенита» одна игра в запасе, которая состоится 9 марта с «Уралом».

«Краснодар» свой следующий поединок проведёт с «Локомотивом» 31 марта в Москве на «РЖД Арене».