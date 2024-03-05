Балахнин: «Роналдо не впечатлил»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре новичка команды Валерия Карпина Роналдо.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) нападающий вышел на поле в стартовом составе и отметился результативной передачей.

«Пока бразилец не впечатлил. Посмотрим, как он дальше будет играть. Возможно, это единственный случай, когда у Роналдо не получилось так ярко проявить себя», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

В 19 турах российского чемпионата «Ростов» набрал 24 очка и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 8 марта против «Краснодара». Начало — в 18:30 по московскому времени.