Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от победы донского клуба над «Краснодаром» (2:1) в 20-м туре чемпионата России.

- Традиционно южное дерби очень принципиально. «Ростов» играл очень компактно. Он превзошёл соперника по общему числу ударов и в створ, хотя в процентном соотношении мячом больше владел «Краснодар». «Ростов» выиграл за счёт более чёткого выхода из обороны в атаку.

«Краснодар» ничем не удивил. «Ростов» был очень мотивирован. Сейчас против «Краснодара» все играют с повышенным азартом. Если он хочет остаться в гонке за чемпионство, то должен значительно усилить свою игру.

Удаление Олусегуна? В первом тайме у «Краснодара» было много жёлтых карточек – рано или поздно должна была появиться и красная. Олусегун однозначно подвёл команду. При этом надо отдать должное «Краснодару», что в меньшинстве он продолжал пытаться сравнять счёт. Но потеря трёх очков может быть для него критичной, – сказал Белоус.

«Краснодар» упустит первое место, если «Зенит» сегодня выиграет у «Урала».