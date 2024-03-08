«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Ростова»

Пресс-служба «Краснодара» в социальных сетях поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

Сегодня в матче 20-го тура чемпионата России «быки» на выезде проиграли «Ростову». Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе «Краснодара» единственный гол забил Джон Кордова. У "Ростова" дубль оформил нападающий Мохаммад Мохебби.

- Это был очень сложный матч. Вы гнали нас вперёд и смогли перекричать хозяев «Ростов Арены».

Сделаем выводы и будем работать ещё больше! Вы — невероятные, - говорится в сообщении «Краснодара».

«Краснодар» по-прежнему лидирует в турнирной таблице РПЛ, однако завтра может опуститься на вторую строчку, если «Зенит» обыграет на выезде «Урал».