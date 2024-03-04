Агент заявил, что «Ростов» не предлагал новый контракт Медведеву

Андрей Талаев, агент голкипера «Ростова» Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.

«Предлагали ли новый контракт? Нет. Для Никиты в приоритете остаться в «Ростове»? На сегодняшний день — да», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний Медведев выступает за «Ростов» с лета 2022 года. В текущем сезоне голкипер сыграл в семи матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Медведева с «Ростовом» рассчитан до середины 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 400 тысяч евро.

После 19 туров «Ростов» находится на десятой строчке в чемпионате России, набрав 24 очка.