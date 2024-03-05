Стрепетов: «Борьба за чемпионство в РПЛ будет крайне увлекательной»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Борьба за чемпионство будет крайне увлекательной. Есть «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Но также недалеко ушел и ЦСКА», — заявил Стрепетов «РБ Спорту».

По итогам 19 сыгранных матчей лидером чемпионата России является «Краснодар», в копилке которого 39 набранных очков. На второй позиции располагается «Зенит», сумев набрать 37 баллов.

В предстоящем туре «Краснодар» встретится на выезде с «Ростовом», а «Зенит» сыграет в Екатеринбурге против «Урала».